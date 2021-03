Sala: «Sorpreso e dispiaciuto per la reazione dell’Inter. Voglio sapere chi sarà il nostro partner» (Di venerdì 19 marzo 2021) Beppe Sala, sindaco di Milano, ha controreplicato al comunicato di ieri dell’Inter sulla questione stadio. Le sue parole Beppe Sala, sindaco di Milano, ha controreplicato al comunicato dell’Inter di ieri sera sulla questione stadio. Le sue parole. «Sorpreso e dispiaciuto per la reazione dell’Inter. Stadio buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? In questo momento gli investimenti originati dalla Cina in alcuni settori sono in difficoltà. Voglio solo sapere chi sarà il nostro partner». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Beppe, sindaco di Milano, ha controreplicato al comunicato di ierisulla questione stadio. Le sue parole Beppe, sindaco di Milano, ha controreplicato al comunicatodi ieri sera sulla questione stadio. Le sue parole. «per la. Stadio buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? In questo momento gli investimenti originati dalla Cina in alcuni settori sono in difficoltà.solochiil». Leggi su Calcionews24.com

