Piobbico | Piero Mochi stroncato dal Covid | era il padre dello storico ex sindaco Giorgio

(Di venerdì 19 marzo 2021)- Era definito come una quercia piantata nel terreno, forte di solidi principi, ma nulla ha potuto contro il, che lo ha spento a 87 anni.dinoto politico e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piobbico Piero

Il Resto del Carlino

Mochi, padre di Giorgio noto politico e sindaco diper 15 anni. Si è arreso nella tarda notte di mercoledì all'ospedale di Pesaro, dove era stato ricoverato sabato scorso. ...Mochi, padre di Giorgio noto politico e sindaco diper 15 anni. Si è arreso nella tarda notte di mercoledì all'ospedale di Pesaro, dove era stato ricoverato sabato scorso. ...PIOBBICO - Era definito come una quercia piantata nel terreno, forte di solidi principi, ma nulla ha potuto contro il Covid, che lo ha spento a 87 anni. Piero Mochi, padre di Giorgio ...E’ deceduto per Covid, attorno alle ore 23 dell’altra sera al San Salvatore di Pesaro, Pietro Mochi, da tutti conosciuto come Piero. A maggio avrebbe compiuto 88 anni. Molto conosciuto, figlio di una ...