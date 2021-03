L' SLS supera il test al secondo tentativo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Presso il centro di prova Stennis si è tenuto ildi accensione del primo stadio del razzo Space Launch System della NASA. Questa volta ilè andato a buon fine e lo stadio verrà ora trasferito al Kennedy Space Center per Artemis 1.

L'SLS Core Stage saldamente ancorato al centro della struttura ... I 7 passaggi precedenti, tutti superati con successo, avevano il compito di testare i seguenti aspetti: resistenza della struttura ...Pochi minuti fa si è concluso il secondo hot fire test del Core Stage di NASA SLS! A differenza della prima prova, questa volta i sistemi hanno retto per oltre 8 minuti alla massima potenza permettend ...