Juve | Arthur | ' Scudetto? Discorso aperto Pirlo mi ha aiutato'

(Di venerdì 19 marzo 2021) TORINO -ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport parlando del suo infortunio, che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese, e della possibilità di rimonta in campionato dellantus : "...

TORINO -ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport parlando del suo infortunio, che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese, e della possibilità di rimonta in campionato della Juventus : " E' ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraTorino, 19 marzo 2021 - Arrivano buone notizie dall'infermeria per la Juventus. Dopo aver saltato tre partite a causa del Covid-19, Rodrigo Bentancur sarà nuovamente a disposizione di Andrea Pirlo per ...Juventus-Benevento, le probabili formazioni: Pirlo scioglie l’ultimo dubbio. Ufficiale il recupero, sarà titolare. Novità in difesa ...