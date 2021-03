Isola dei Famosi, un concorrente abbandona ed un altro rischia provvedimenti (Di venerdì 19 marzo 2021) Già ieri sera il Visconte Ferdinando Guglielmotti aveva detto che avrebbe voluto lasciare l’Isola dei Famosi dopo essere stato eliminato al televoto contro Drusilla Gucci. Ilary Blasi, però, ha cercato di convincerlo a farlo rimanere a “Parasite Island” insieme ad altri due aspiranti naufraghi e, dopo un po’ di chiacchiere, è sembrato che la moglie di Francesco Totti fosse riuscita nel suo intento, ma invece no. È proprio di qualche ora fa la notizia che il Visconte ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi e di non rimanere in gioco sulla spiaggia “Parasite Island” insieme a Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Nel daytime di oggi che è andato in onda su Canale 5, infatti, il Nobile ha deciso di lasciare definitivamente il gioco dicendo di non essere dello spirito adatto per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Già ieri sera il Visconte Ferdinando Guglielmotti aveva detto che avrebbe voluto lasciare l’deidopo essere stato eliminato al televoto contro Drusilla Gucci. Ilary Blasi, però, ha cercato di convincerlo a farlo rimanere a “Parasite Island” insieme ad altri due aspiranti naufraghi e, dopo un po’ di chiacchiere, è sembrato che la moglie di Francesco Totti fosse riuscita nel suo intento, ma invece no. È proprio di qualche ora fa la notizia che il Visconte ha deciso dire l’deie di non rimanere in gioco sulla spiaggia “Parasite Island” insieme a Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Nel daytime di oggi che è andato in onda su Canale 5, infatti, il Nobile ha deciso di lasciare definitivamente il gioco dicendo di non essere dello spirito adatto per ...

