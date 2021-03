Isola dei famosi: polemiche ad Akash Kumar (Di venerdì 19 marzo 2021) polemiche per Akash Kumar. In questi giorni si è parlato parecchio dei vari nomi con cui si presentava il modello in diversi programmi tv e della presunta operazione agli occhi. Ma lui ha già spiegato tante volte questa faccenda. Tommaso Zorzi ha però chiesto spiegazioni nel corso della seconda puntata de L’Isola del famosi. “Io ho già chiarito in un altro programma: ho un nome, mi chiamo Akash Kumar. Se continuiamo con questa polemica ti lascio la parola, non ho voglia di queste robe da reality”, ha risposto il naufrago, che è apparso piuttosto infastidito. Ma nella discussione è intervenuta Iva Zanicchi, che ha commentato: “Io manco col nome di Akash lo conoscevo…”. “Siamo di due epoche diverse. Io ho 29 anni”, ha detto Kumar, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021)per. In questi giorni si è parlato parecchio dei vari nomi con cui si presentava il modello in diversi programmi tv e della presunta operazione agli occhi. Ma lui ha già spiegato tante volte questa faccenda. Tommaso Zorzi ha però chiesto spiegazioni nel corso della seconda puntata de L’del. “Io ho già chiarito in un altro programma: ho un nome, mi chiamo. Se continuiamo con questa polemica ti lascio la parola, non ho voglia di queste robe da reality”, ha risposto il naufrago, che è apparso piuttosto infastidito. Ma nella discussione è intervenuta Iva Zanicchi, che ha commentato: “Io manco col nome dilo conoscevo…”. “Siamo di due epoche diverse. Io ho 29 anni”, ha detto, ...

