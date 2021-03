Higuain pronto ad accogliere Messi: “La MLS lo accoglierebbe a braccia aperte…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Gonzalo Higuain pronto ad accogliere Lionel Messi in MLS. Il Pipita, ora attaccante dell'Inter Miami, nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata ESPN, ha avuto modo di parlare anche del connazionale ora al Barcellona e del suo futuro che potrebbe essere, magari, negli States.Higuain: "Pronti ad accogliere Messi a braccia aperte"caption id="attachment 1109843" align="alignnone" width="526" Higuain Messi (getty images)/captionCome riportano anche Goal e Metro, Higuain si è soffermato sul futuro di Messi che potrebbe lasciare il Barcellona al termine di questa stagione: "In MLS sono venuti tanti calciatori. Andrea Pirlo quando era campione del mondo, e allo stesso modo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) GonzaloadLionelin MLS. Il Pipita, ora attaccante dell'Inter Miami, nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata ESPN, ha avuto modo di parlare anche del connazionale ora al Barcellona e del suo futuro che potrebbe essere, magari, negli States.: "Pronti adaperte"caption id="attachment 1109843" align="alignnone" width="526"(getty images)/captionCome riportano anche Goal e Metro,si è soffermato sul futuro diche potrebbe lasciare il Barcellona al termine di questa stagione: "In MLS sono venuti tanti calciatori. Andrea Pirlo quando era campione del mondo, e allo stesso modo ...

