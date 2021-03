Grillo: “I talk cambino approccio. Gli ospiti M5s in tv devono poter esprimere i concetti senza interruzioni, rispetto per gli spettatori” (Di venerdì 19 marzo 2021) No a inquadrature “spezzettate” né interruzioni per non immolare “il rispetto della persona sull’altare dell’audience”. Insomma: “Questa non è informazione, ma intrattenimento di bassa lega che sfocia in propaganda da quattro soldi”. Quindi la richiesta: “Che i nostri portavoce, ospiti in trasmissioni televisive, siano messi in condizione di poter esprimere i propri concetti senza interruzioni di sorta per il tempo che il conduttore vorrà loro concedere, e con uguali regole per il diritto di replica, che dovrà sempre essere accordato”. Con un post sul suo sito, intitolato “L’etica dell’informazione”, Beppe Grillo chiede “poche regole” ma “di buon senso” per le trasmissioni politiche. Una questa, scrive, anche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) No a inquadrature “spezzettate” néper non immolare “ildella persona sull’altare dell’audience”. Insomma: “Questa non è informazione, ma intrattenimento di bassa lega che sfocia in propaganda da quattro soldi”. Quindi la richiesta: “Che i nostri portavoce,in trasmissioni televisive, siano messi in condizione dii propridi sorta per il tempo che il conduttore vorrà loro concedere, e con uguali regole per il diritto di replica, che dovrà sempre essere accordato”. Con un post sul suo sito, intitolato “L’etica dell’informazione”, Beppechiede “poche regole” ma “di buon senso” per le trasmissioni politiche. Una questa, scrive, anche di ...

