Ghemon: esce oggi l'album "E vissero feriti e contenti"

esce oggi "E vissero feriti e contenti", il nuovo progetto discografico di Ghemon. l'album segna l'inizio di una nuova fase del percorso musicale dell'artista, il quale esprime la sua voglia di vivere al meglio il presente e aprirsi alla vita, in tutte le sue sfaccettature. Nel disco è presente anche "Momento Perfetto", brano con il quale l'artista ha partecipato alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Il titolo "E vissero feriti e contenti" è una fotografia, quella di chi cerca di attraversare il proprio cammino di vita in ogni suo passo, di fare esperienza non solo degli aspetti positivi e delle vittorie ma anche di tutte le cadute e gli inciampi.

