Elisabetta Gregoraci e Briatore tra gaffe e commenti dell’ex | esplode il gossip al compleanno di Nathan – VIDEO

(Di venerdì 19 marzo 2021)e Flavioinsieme al figlioFalco per festeggiare il suo 11esimo, hanno fatto chiacchierare il web per via di una(di lei) e un commento(di lui).trae l’ex moglie si sono ritrovati per festeggiare a Montecarlo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : La nostra intervista a #pierpaolopetrelli, che ci racconta la notte del 'codice #Gregoraci' #gfvip - dtudoumpouco : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli parla della “cotta” per Elisabetta Gregoraci e svela se Giulia Salemi “soffre” il confronto https://t.co… - pallanteceleste : RT @frafry21: Pensiamo a cose belle e cosa c’è di più bello di una Elisabetta Gregoraci???? #gregorelli - ilprocops : elisabetta gregoraci sei il mio sogno erotico - blogtivvu : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tra gaffe e commenti dell’ex: esplode il gossip al compleanno di Nathan Falc… -

e Flavio Briatore, nonostante siano separati, sono in ottimi rapporti e proprio in occasione dell'undicesimo compleanno del figlio Nathan Falco , i due hanno dato una piccola ...Aria serena. Aria di famiglia. Tra Flavio Briatore edtorna a splendere il sole, ma non sembra affatto una novità visto che sono stati sempre molto uniti. In occasione del compleanno di Nathan Falco , nato il 18 marzo, si sono ...Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme al figlio Nathan Falco per festeggiare il suo 11esimo compleanno, hanno fatto chiacchierare il web per via di una gaffe (di lei) e un commento dell’ex ...Pierpaolo Pretelli intervistato per IlGiornale, oltre a ripercorrere la sua esperienza dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ha inevitabilmente parlato della sua iniziale cotta per Elisabetta ...