Draghi e Merkel chiamano Sputnik. Scossa pragmatica sull'Europa (Di venerdì 19 marzo 2021) A due mesi dalla telefonata con Vladimir Putin che servì come prima chiacchierata russo-tedesca su Sputnik, ma soprattutto a due giorni dall'attacco di Joe Biden contro il capo del Cremlino ("Un killer"), Angela Merkel esce allo scoperto. La cancelliera sfodera tutto l'armamentario tedesco che le serve per risollevare le sorti della 'triste' campagna vaccinale europea, sfidando a viso aperto proprio gli Stati Uniti d'America, il partner privilegiato che Bruxelles dice di aver scelto per vincere la sfida del covid. "Per quanto riguarda il vaccino russo – dice Merkel dopo giorni di silenzio mentre infuocava il caso Astrazeneca in Europa, innescato dal suo stesso governo con la sospensione del vaccino anglo-svedese – io sono dell'avviso che tutti i vaccini autorizzati dall'Ema devono essere utilizzati in ...

