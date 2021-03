Decreto sostegno 2021, reddito cittadinanza e licenziamenti: cosa cambia (Di venerdì 19 marzo 2021) Dagli ammortizzatori sociali, reddito d’emergenza e reddito di cittadinanza, al sostegno delle grandi imprese, come l’ex Ilva, passando il settore aeroportuale. Il pacchetto di interventi per il comparto lavoro è composto da 12 misure: cassa integrazione covid e blocco licenziamenti; indennità onnicomprensiva; reddito di emergenza; rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza; naspi; misure a sostegno dei lavoratori fragili; fondo terzo settore e proroga statuti; rifinanziamento fsof e integrazione del trattamento di cigs dipendenti Ilva; misure a sostegno del settore aeroportuale; contratti a termine; fondi ultima istanza. CASSA INTEGRAZIONE COVID E BLOCCO licenziamenti: Sono previste ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Dagli ammortizzatori sociali,d’emergenza edi, aldelle grandi imprese, come l’ex Ilva, passando il settore aeroportuale. Il pacchetto di interventi per il comparto lavoro è composto da 12 misure: cassa integrazione covid e blocco; indennità onnicomprensiva;di emergenza; rifinanziamento del fondo per ildi; naspi; misure adei lavoratori fragili; fondo terzo settore e proroga statuti; rifinanziamento fsof e integrazione del trattamento di cigs dipendenti Ilva; misure adel settore aeroportuale; contratti a termine; fondi ultima istanza. CASSA INTEGRAZIONE COVID E BLOCCO: Sono previste ...

