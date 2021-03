Decreto Sostegni, Draghi: «Subito 11 miliardi per l'economia» (Di sabato 20 marzo 2021) Il primo vero scoglio politico Mario Draghi lo ha superato. E non era un passaggio semplice. Per tutta la giornata si sono inseguite le voci di una Lega pronta a disertare il consiglio dei ministri e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 marzo 2021) Il primo vero scoglio politico Mariolo ha superato. E non era un passaggio semplice. Per tutta la giornata si sono inseguite le voci di una Lega pronta a disertare il consiglio dei ministri e...

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Nel decreto Sostegni anche il favore agli autonomi con dichiarazioni dei redditi irregolari, leggete - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - Gianga87 : Draghi: 'Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno' - Politica - ANSA - ainola6868 : RT @LucillaMasini: Col Decreto Sostegni è prevista la cancellazione delle cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2015. Tutto molto bello, se… -