Covid, in Lombardia 5.518 nuovi positivi A Bergamo 342 casi. Quasi 65 mila test (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati regionali nel report di venerdì 19 marzo. Il rapporto positivi/tamponi è dell’8,4%. Oltre 3.600 i guariti/dimessi, le vittime sono 80. Aumentano i ricoveri. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati regionali nel report di venerdì 19 marzo. Il rapporto/tamponi è dell’8,4%. Oltre 3.600 i guariti/dimessi, le vittime sono 80. Aumentano i ricoveri.

Advertising

FontanaPres : Bandiere a mezz’asta oggi a Palazzo Lombardia e in tutte le sedi della Regione Lombardia per la ‘Giornata delle vit… - Corriere : ?? Da oggi alle 15 le regioni potranno riprendere a somministrare il vaccino AstraZeneca, fermato lunedì scorso in v… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: in Lombardia Rt a 1.13, dati da arancione - SkyTG24 : Covid, in Lombardia 5.518 nuovi contagi su 64.999 tamponi - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.603 ???? https… -