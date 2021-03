Chi è Francesca Brambilla: carriera, vita privata e curiosità sulla “Bona Sorte” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ogni sera, Francesca Brambilla incanta milioni di telespettatori nelle vesti della “Bona Sorte”, uno dei personaggi del Mini Mondo di “Avanti un altro”, il programma serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopriamo qualcosa in più sull’avvenente modella e showgirl che vanta un folto seguito anche su Instagram, dove pubblica non di rado scatti assai provocanti. Parliamo di un milione di followers… Non proprio poca cosa. leggi anche l’articolo —> “Avanti un altro”, il quiz di Bonolis compie 10 anni: cast e personaggi Francesca Brambilla è nata a Bergamo il 15 marzo del 1992, sotto il segno dei Pesci. Nella vita è una showgirl, ma è anche un’appassionata di motori e musica. Il mondo dello spettacolo l’ha affascinata sin da piccola: per questo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Ogni sera,incanta milioni di telespettatori nelle vesti della “”, uno dei personaggi del Mini Mondo di “Avanti un altro”, il programma serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopriamo qualcosa in più sull’avvenente modella e showgirl che vanta un folto seguito anche su Instagram, dove pubblica non di rado scatti assai provocanti. Parliamo di un milione di followers… Non proprio poca cosa. leggi anche l’articolo —> “Avanti un altro”, il quiz di Bonolis compie 10 anni: cast e personaggiè nata a Bergamo il 15 marzo del 1992, sotto il segno dei Pesci. Nellaè una showgirl, ma è anche un’appassionata di motori e musica. Il mondo dello spettacolo l’ha affascinata sin da piccola: per questo ...

Chi è Francesca Brambilla: carriera, vita privata e curiosità sulla “Bona Sorte” Ogni sera, Francesca Brambilla incanta milioni di telespettatori nelle vesti della "Bona Sorte", uno dei personaggi di "Avanti un altro".

