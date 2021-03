Andrea Zenga e gli auguri a papà Walter: finalmente è festa (Di venerdì 19 marzo 2021) Per la festa del papà non mancano gli auguri anche sui social! E i vip si divertono con dediche e parole di bene verso i loro papà. Anche quest’anno purtroppo, molte famiglie sono separate per via del covid 19 e molti figli non hanno la possibilità di fare gli auguri al loro papà dal vivo! Ma c’è modo per fortuna, di vedersi grazie alla tecnologia. E chi festeggerà quest’anno una buona festa del papà sarà Walter Zenga! Pochi minuti fa sui social sono arrivati degli auguri speciali da parte di Andrea. La loro è una storia complicata e non è stato facile gestire al meglio questa situazione, soprattutto da adulti. Ma anche grazie al Grande Fratello VIP 5, Walter e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021) Per ladelnon mancano glianche sui social! E i vip si divertono con dediche e parole di bene verso i loro. Anche quest’anno purtroppo, molte famiglie sono separate per via del covid 19 e molti figli non hanno la possibilità di fare glial lorodal vivo! Ma c’è modo per fortuna, di vedersi grazie alla tecnologia. E chi festeggerà quest’anno una buonadelsarà! Pochi minuti fa sui social sono arrivati deglispeciali da parte di. La loro è una storia complicata e non è stato facile gestire al meglio questa situazione, soprattutto da adulti. Ma anche grazie al Grande Fratello VIP 5,e ...

Advertising

Gloria187312241 : RT @lovingprelemi: 'le persone che sento di più oltre a Giulia: enock, Andrea ZENGA, Massimiliano, Giacomo..' NON HA NOMINATO COMODINOOOOO… - StelenaAmore : RT @lovingprelemi: 'le persone che sento di più oltre a Giulia: enock, Andrea ZENGA, Massimiliano, Giacomo..' NON HA NOMINATO COMODINOOOOO… - volpedono : Quando lo facciamo un # solo per Andrea? Con tutto il rispetto ma esiste pure lui come singolo e non solo in coppia... #zengavo #zenga - BarbaCarmela : RT @lovingprelemi: 'le persone che sento di più oltre a Giulia: enock, Andrea ZENGA, Massimiliano, Giacomo..' NON HA NOMINATO COMODINOOOOO… - Annienne98 : RT @lovingprelemi: 'le persone che sento di più oltre a Giulia: enock, Andrea ZENGA, Massimiliano, Giacomo..' NON HA NOMINATO COMODINOOOOO… -