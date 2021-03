Alessandra Severini Vale 32 miliardi il decreto Sostegni che il Consiglio dei

Advertising

infoiteconomia : Alessandra Severini Nel Decreto Sostegni ci sarà spazio per una norma che - La_Ori_P : Devono alleggerire il MAGAZZINO Capito @emrato ? Alessandra Severini Nel Decreto Sostegni ci sarà spazio per una… - infoitinterno : Alessandra Severini Il governo Draghi prende tempo sulle eventuali nuove restrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Severini

Leggo.it

Vale 32 miliardi il decreto Sostegni che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi pomeriggio. Imprese e professionisti sono in trepida attesa, ma il testo contiene anche ...Il vecchio Dpcm non basta più e oggi il Consiglio dei ministri si appresta a varare una nuova stretta per arginare il dilagare della pandemia. Sul tavolo l'anticipo del coprifuoco (...Alessandra SeveriniVale 32 miliardi il decreto Sostegni che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi pomeriggio. Imprese e professionisti sono in trepida attesa, ma il testo contiene ...Alessandra SeveriniNel Decreto Sostegni ci sarà spazio per una norma che cancella tutte le cartelle esattoriali fino a 5 mila euro relative al periodo compreso tra il 2000 e il 2015.