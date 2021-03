Aiello del Sabato, arrestata una 35enne romena: era irreperibile dal 2018 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto una 35enne di origini romene, colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. La donna, irreperibile da oltre tre anni, è stata fermata ad Aiello del Sabato nel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere: al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza. Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata associata alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto unadi origini romene, colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. La donna,da oltre tre anni, è stata fermata addelnel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere: al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza. Dopo le formalità di rito, l’è stata associata alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a ...

