Vaccinarsi potrà aiutare anche chi soffre di Long Covid? Cosa dicono le prime ipotesi (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccinarsi potrà aiutare anche chi soffre di Long Covid? Non ci sono ancora studi scientifici su larga scala ed è troppo presto per dirlo ma, nei Paesi più avanti con la campagna vaccinale, gli esperti sono incuriositi dal tema e iniziano ad osservare il fenomeno. Il New York Times dedica un approfondimento al tema, con testimonianze contrastanti: c’è chi, colpito dai sintomi a lungo termine successivi all’infezione, riferisce di sentirsi finalmente meglio dopo aver ricevuto il vaccino, altri affermano di non aver riscontrato alcun cambiamento. “Un piccolo numero di persone riferisce di sentirsi peggio”, sottolinea la testata americana. anche i dati raccolti dai medici raccontano storie diverse. Il dottor Daniel Griffin, infettivologo della Columbia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021)chidi? Non ci sono ancora studi scientifici su larga scala ed è troppo presto per dirlo ma, nei Paesi più avanti con la campagna vaccinale, gli esperti sono incuriositi dal tema e iniziano ad osservare il fenomeno. Il New York Times dedica un approfondimento al tema, con testimonianze contrastanti: c’è chi, colpito dai sintomi a lungo termine successivi all’infezione, riferisce di sentirsi finalmente meglio dopo aver ricevuto il vaccino, altri affermano di non aver riscontrato alcun cambiamento. “Un piccolo numero di persone riferisce di sentirsi peggio”, sottolinea la testata americana.i dati raccolti dai medici raccontano storie diverse. Il dottor Daniel Griffin, infettivologo della Columbia ...

