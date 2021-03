“Ti amo tanto”. Elisabetta Gregoraci fa centro con le sue ultime parole: “Il mio vero amore” (Di giovedì 18 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle vip più desiderate. L’esperienza all’ultimo GF Vip vinto da Tommaso Zorzi non ha fatto che aumentare il numero, già non certo esiguo, di corteggiatori di ‘alto rango’. E così, dopo la sua storia d’amore con l’altrettanto noto e, perché no, invidiato, Flavio Briatore, la showgirl di Soverato ha avuto diversi altri flirt. A cominciare ovviamente da quello con Pierpaolo Pretelli nella casa. Poi, appena messo il piedino fuori dalla porta rossa, ecco il gossip scatenarsi su almeno due ulteriori ‘prove di contatto’ tra Elisabetta e cavalieri di un certo rilievo. Prima si era fatto il nome di Alessandro Benetton, poi però smentito: solo un’amicizia tra i due. Successivamente sono spuntati fuori Manuel Faleschini, imprenditore nel settore della moda nonché ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)è senza ombra di dubbio una delle vip più desiderate. L’esperienza all’ultimo GF Vip vinto da Tommaso Zorzi non ha fatto che aumentare il numero, già non certo esiguo, di corteggiatori di ‘alto rango’. E così, dopo la sua storia d’con l’altretnoto e, perché no, invidiato, Flavio Briatore, la showgirl di Soverato ha avuto diversi altri flirt. A cominciare ovviamente da quello con Pierpaolo Pretelli nella casa. Poi, appena messo il piedino fuori dalla porta rossa, ecco il gossip scatenarsi su almeno due ulteriori ‘prove di contatto’ trae cavalieri di un certo rilievo. Prima si era fatto il nome di Alessandro Benetton, poi però smentito: solo un’amicizia tra i due. Successivamente sono spuntati fuori Manuel Faleschini, imprenditore nel settore della moda nonché ...

Advertising

pierpyyyyyyy : RT @headandthoughts: “La sera non vedevo l'ora di andare a dormire con lei.È stata la parte più bella e spensierata del mio GF.Giulia mi fa… - _ONLYXBRAVE__ : non ne ho una basta che sia con qualcuno che amo tanto tipo le mie amiche!!!! - pierpyyyyyyy : RT @fragian7: 'Credo tanto in lei e nel nostro amore' 'La amo per questo' 'Vogliamo costruire qualcosa di importante' Pierpaolo, Pedro, Pe… - vitacringe77 : RT @danielaaperotta: “i’m a Niall fan” incredibile come dopo così tanti anni Zayn continui ad adorare il suo fratellino piccolo, li amo tan… - elifake_ : @danielfakeee anche io ti amo tanto -