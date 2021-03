Terrorismo, istigava alla jihad: espulso un tunisino (Di giovedì 18 marzo 2021) Un tunisino di 28 anni, Nairi Nasir, è stato denunciato per apologia e istigazione a delinquere con finalità di Terrorismo e rimpatriato nel suo Paese. L'espulsione è giunta al termine di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) Undi 28 anni, Nairi Nasir, è stato denunciato per apologia e istigazione a delinquere con finalità die rimpatriato nel suo Paese. L'espulsione è giunta al termine di una ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ??#Torino Istigava a compiere attentati in Italia in nome della #Jihad: un tunisino di 28 anni, irregolare, è stato espulso e… - Radio1Rai : ??#Torino Istigava a compiere attentati in Italia in nome della #Jihad: un tunisino di 28 anni, irregolare, è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo istigava Terrorismo, istigava alla jihad: espulso un tunisino ... aveva più volte confidato ad altri connazionali la volontà di compiere attentati in Italia in nome della jihad, istigando anche altri a compiere atti di terrorismo.

Il terrorista con la tuta della Roma che istigava alla jihad in Italia ... nonché la presenza di contatti (amicizie su Facebook) con profili che, a loro volta, presentavano contenuti violenti o legati al terrorismo islamico come immagini di Osama Bin Laden .

Terrorismo, istigava alla jihad: espulso un tunisino TGCOM Terrorismo, istigava alla jihad: espulso un tunisino Un tunisino di 28 anni, Nairi Nasir, è stato denunciato per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e rimpatriato nel suo Paese. L'espulsione è giunta al termine di una ...

Il terrorista con la tuta della Roma che istigava alla jihad in Italia Un 37enne tunisino, già condannato per istigazione ad aderire all'Isis, continuava a fare proselitismo in carcere. “Indosso una tuta della Roma perché l’Isis vuole fare la guerra con Roma”, ha detto a ...

... aveva più volte confidato ad altri connazionali la volontà di compiere attentati in Italia in nome della jihad, istigando anche altri a compiere atti di... nonché la presenza di contatti (amicizie su Facebook) con profili che, a loro volta, presentavano contenuti violenti o legati alislamico come immagini di Osama Bin Laden .Un tunisino di 28 anni, Nairi Nasir, è stato denunciato per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e rimpatriato nel suo Paese. L'espulsione è giunta al termine di una ...Un 37enne tunisino, già condannato per istigazione ad aderire all'Isis, continuava a fare proselitismo in carcere. “Indosso una tuta della Roma perché l’Isis vuole fare la guerra con Roma”, ha detto a ...