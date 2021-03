Sigrid Kaag, la ministra olandese sposata con un palestinese che ha sconfitto le destre populiste: «Io trattata da straniera nel mio Paese» (Di giovedì 18 marzo 2021) I risultati delle elezioni olandesi confermano la maggioranza del governo uscente, Mark Rutte sarà ancora il premier olandese. La novità è che il secondo partito della camera bassa non è più l’estrema destra di Geert Wilders, ma il D66 (Democraten 66) di Sigrid Kaag, partito social-liberale con una visione molto più europeista rispetto agli standard del numero uno dei Paesi frugali. I sondaggi quotavano il D66 a non più di 19 dei 150 seggi del parlamento, invece è proiettato verso 23-24 seggi. Il grande sconfitto è Wilders, un alleato di Matteo Salvini che dopo la debacle alle elezioni europee perde posizioni anche in patria. Tuttavia, l’estrema destra populista non è sparita, ha solo trovato nuova rappresentanza nel FvD di Thierry Baudet, alleato di Giorgia Meloni, che passa da 2 a 8 seggi. Lo ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) I risultati delle elezioni olandesi confermano la maggioranza del governo uscente, Mark Rutte sarà ancora il premier. La novità è che il secondo partito della camera bassa non è più l’estrema destra di Geert Wilders, ma il D66 (Democraten 66) di, partito social-liberale con una visione molto più europeista rispetto agli standard del numero uno dei Paesi frugali. I sondaggi quotavano il D66 a non più di 19 dei 150 seggi del parlamento, invece è proiettato verso 23-24 seggi. Il grandeè Wilders, un alleato di Matteo Salvini che dopo la debacle alle elezioni europee perde posizioni anche in patria. Tuttavia, l’estrema destra populista non è sparita, ha solo trovato nuova rappresentanza nel FvD di Thierry Baudet, alleato di Giorgia Meloni, che passa da 2 a 8 seggi. Lo ...

