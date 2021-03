Scuole Sicilia, istituti chiusi in venti comuni dal 22 marzo al 27 marzo. La lista (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in applicazione dell'articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, e a seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe, ha appena disposto la chiusura delle Istituzioni scolastiche in venti comuni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente della Regionena, Nello Musumeci, in applicazione dell'articolo 43 del Dpcm 22021, e a seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe, ha appena disposto la chiusura delle Istituzioni scolastiche in. L'articolo .

