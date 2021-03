Roma, Fonseca ha un’idea: doppio play contro lo Shakhtar Donetsk (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma si appresta alla gara contro lo Shakhtar Donetsk con la tranquillità del 3-0 dell’andata: Fonseca ha in mente una mossa per il centrocampo La Roma vola in Ucraina per certificare il passaggio ai quarti di finale di Europa League dopo il 3-0 dell’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk: Fonseca non ammette distrazioni. Il tecnico portoghese vuole dominare il gioco e come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe in mente di schierare un doppio play con Villar e Diawara a comandare la manovra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Lasi appresta alla garalocon la tranquillità del 3-0 dell’andata:ha in mente una mossa per il centrocampo Lavola in Ucraina per certificare il passaggio ai quarti di finale di Europa League dopo il 3-0 dell’Olimpicolonon ammette distrazioni. Il tecnico portoghese vuole dominare il gioco e come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe in mente di schierare uncon Villar e Diawara a comandare la manovra. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - siamo_la_Roma : ?? La #Roma non ha ancora la qualificazione ai quarti in tasca ?? #Fonseca lo ha ribadito ieri e tiene alta la tensio… - siamo_la_Roma : ??? Per #Fonseca conta soltanto strappare un pass per i quarti di finale ?? Ecco perché, nonostante il 3-0 rifilato a… - siamo_la_Roma : ??? Le probabili formazioni dei quotidiani ?? #Fonseca punta sul tridente spagnolo ?? Ecco le possibili scelte del p… -