“Rapporto sempre più intimo e esclusivo” Dayane Mello | altro che Rosalinda | la voce bomba sulla super vip

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sembra che Elettra Lamborghini provi qualcosa per, amicizia, amore, attrazione? Nessuno lo sa ancora con certezza. C’è da dire che la bella ereditiera è felicemente sposata con il suo Afrojack, ma non ha mai nascosto di essere bisex e di apprezzare il fascino di entrambi i sessi. Qualche mese fa, in una diretta su Instagram con i suoi follower, l’opinionista de L’Isola dei Famosi aveva ammesso di gradire particolarmente la bellezza diCannavò del Grande Fratello Vip. La sexy ereditiera non ha avuto problemi ad ammetterlo, così come già nel 2016, aveva dichiarato di preferire anche le ragazze. Adesso sembra aver puntato. L’ex gieffina ha pubblicato, qualche giorno fa, una foto insieme alla regina italiana del twerking, sostenendo di essere due donne selvagge. Anche Elettra ha postato una ...

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto sempre

Adnkronos

...consiglia di non pensare più a suo fratello ma di impegnarsi per riuscire a recuperare il...fatto di aver capito solo ora che in realtà non ha mai conosciuto fino in fondo Thomas e si è...... in unche vedele persone e le loro esigenze di mobilità come il fulcro attorno a cui si articola la nostra missione" - ha dichiarato Michele Colaninno, Fondatore e Presidente di ...Città del Vaticano – 243 molestatori e 386 vittime. Il rapporto sugli abusi sessuali della diocesi di Colonia negli ultimi mesi è stato al centro di un infuocato dibattito ...Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sarebbero ancora parecchio distanti e, nonostante il gossip, di recente, abbia sussurrato di una pace tra le due ex veline di Striscia la Notizia, i rapporti s ...