Quarantene ancora in aumento Sono 5.500 i bergamaschi isolati (Di giovedì 18 marzo 2021) Continuano a crescere le persone positive al virus. Secondo i dati di Ats Bergamo aggiornati alle 16 del 17 marzo i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) Sono 5.500 mentre i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) Sono 4.990. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) Continuano a crescere le persone positive al virus. Secondo i dati di Ats Bergamo aggiornati alle 16 del 17 marzo i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi)5.500 mentre i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti)4.990.

Covid-19, scuole chiuse ma in una settimana ancora quasi 900 positivi tra alunni e personale Il trend, sia per i contagi che, soprattutto, per le quarantene è comunque in calo a seguito delle chiusure delle scuole scattata venerdì 5 marzo con la zona "arancione", eccezion fatta per i nidi che ...

