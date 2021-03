Passaporto Vaccinale: cos’è e come funziona il Digital Green Certificate per viaggiare in Europa (Di giovedì 18 marzo 2021) Passaporto Vaccinale per viaggiare in Europa? Nella giornata di ieri la Commissione Europea ha messo sul tavolo una proposta legislativa per dare vita a un certificato Vaccinale, il Digital Green Certificate. Ma cos’è? Si tratterebbe di un “Passaporto” per viaggiare in sicurezza in tutta Europa in vista dell’estate, un modo per dimostrare di aver fatto il vaccino. Ma non solo perché essere vaccinati non costituirà una condizione preliminare per viaggiare. Potrebbero essere inseriti anche altri dettagli, come un eventuale test negativo al Coronavirus o la presenza di anticorpi per permettere i viaggi anche se ancora non è stato somministrato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021)perin? Nella giornata di ieri la Commissione Europea ha messo sul tavolo una proposta legislativa per dare vita a un certificato, il. Ma? Si tratterebbe di un “” perin sicurezza in tuttain vista dell’estate, un modo per dimostrare di aver fatto il vaccino. Ma non solo perché essere vaccinati non costituirà una condizione preliminare per. Potrebbero essere inseriti anche altri dettagli,un eventuale test negativo al Coronavirus o la presenza di anticorpi per permettere i viaggi anche se ancora non è stato somministrato il ...

