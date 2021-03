Miryea Stabile | chi è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 marzo 2021)è una influencer e modella di 23 anni. Deve la sua popolarità a La pupa e il secchione e viceversa, avendo vinto la quarta edizione in coppia con Luca Marini. Il successo ottenuto nel programma televisivo di Italia 1 le spalanca le portedei: subentra all’ex Miss Italia Carolina Stramare, in seguito al ritiro della ragazza prima ancora di approdare in Honduras. Ma conosciamo meglio chi è: a seguire la biografia, la sua vita privata e il profilo Instagram. Biografia dinasce il 16 settembre 1997 a Brescia, sotto il segno zodiacale della Vergine. Per sua stessa ammissione, proviene da “un passato di sofferenza e non ...