Milan-Manchester Utd, Tomori: "Questo è un top club, orgoglioso di farne parte. Maldini? Ho un obiettivo"

Le parole di Fikayo Tomori. Questa sera il Milan si gioca una buona fetta di stagione in quel di San Siro, contro il Manchester Utd, nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All'andata la squadra rossonera è riuscita a strappare in extremis il gol del pari all'Old Trafford, grazie al gol siglato dal difensore danese Simon Kjaer. Sempre nella retroguardia rossonera, tra le sorprese positive della compagine del tecnico Stefano Pioli c'è proprio Fikayo Tomori. Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del Milan, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall'inizio, nonostante l'esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie ...

