Milan in emergenza totale: infortuni per Calabria, Romagnoli e Leao, i responsi (Di giovedì 18 marzo 2021) Ennesimo infortunio muscolare in casa Milan. Stavolta a fermarsi è Alessio Romagnoli che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro e dunque dovrà saltare le prossime partite. Difficile che possa tornare in campo prima di un mese, ma è un altro guaio per Stefano Pioli che ha una rosa piuttosto rimaneggiata in un momento decisivo della stagione. Romagnoli infatti salterà il ritorno contro il Manchester United e anche la trasferta di Firenze. Dopo la sosta per le Nazionali altri esami per capire se già nei primi giorni di aprile può tornare ad allenarsi in gruppo. Il bollettino medico rossonero però prosegue: Davide Calabria, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Ennesimoo muscolare in casa. Stavolta a fermarsi è Alessioche, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro e dunque dovrà saltare le prossime partite. Difficile che possa tornare in campo prima di un mese, ma è un altro guaio per Stefano Pioli che ha una rosa piuttosto rimaneggiata in un momento decisivo della stagione.infatti salterà il ritorno contro il Manchester United e anche la trasferta di Firenze. Dopo la sosta per le Nazionali altri esami per capire se già nei primi giorni di aprile può tornare ad allenarsi in gruppo. Il bollettino medico rossonero però prosegue: Davide, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco ...

