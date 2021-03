Lamborghini, 2020 secondo miglior anno di sempre per ricavi e consegne (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 2020 è stato il secondo miglior anno di sempre per Lamborghini per quanto riguarda il fatturato e le vetture consegnate. La società emiliana ha chiuso l’esercizio con un fatturato di 1,61 miliardi di euro, in calo dell’11% rispetto al 2019, attribuibile allo stop produttivo di 70 giorni in primavera secondo la società. Nel 2020 Lamborghini ha consegnato 7.430 vetture in tutto il mondo, il secondo miglior risultato di sempre dopo le 8.205 vetture del 2019. Con 2.224 vetture, gli USA si sono riconfermati il primo mercato, seguiti da Germania (607), Mainland China, Hong Kong e Macao (604), Giappone (600), Regno Unito (517) e Italia (347). “Il 2021 si apre con prospettive ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilè stato ildiperper quanto riguarda il fatturato e le vetture consegnate. La società emiliana ha chiuso l’esercizio con un fatturato di 1,61 miliardi di euro, in calo dell’11% rispetto al 2019, attribuibile allo stop produttivo di 70 giorni in primaverala società. Nelha consegnato 7.430 vetture in tutto il mondo, ilrisultato didopo le 8.205 vetture del 2019. Con 2.224 vetture, gli USA si sono riconfermati il primo mercato, seguiti da Germania (607), Mainland China, Hong Kong e Macao (604), Giappone (600), Regno Unito (517) e Italia (347). “Il 2021 si apre con prospettive ...

