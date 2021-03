Ibrahimovic: “Sono in Nazionale perchè l’ho meritato non perchè mi chiamo Zlatan” (Di giovedì 18 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è tornato sulla scelta di vestire ancora la maglia della Nazionale svedese, dopo l’annuncio del suo rientro ufficiale tra i convocati per i prossimi impegni della selezione di Andersson. Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali della federcalcio svedese: “Non voglio essere considerato e convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora. Non posso essere giocatore che ero 5, 10, 15 o 20 anni fa. Ora ho una fisico completamente diversa e un gioco completamente diverso. Ma mantengo un livello molto alto. Non Sono nella lista dei convocati perché mi chiamo Zlatan e Sono Ibrahimovic. È a causa di ciò che aggiungo alla rosa e di ciò che ho realizzato. Penso di meritarlo”. L’incontro col ct Andersson – “È ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021)è tornato sulla scelta di vestire ancora la maglia dellasvedese, dopo l’annuncio del suo rientro ufficiale tra i convocati per i prossimi impegni della selezione di Andersson. Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali della federcalcio svedese: “Non voglio essere considerato e convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora. Non posso essere giocatore che ero 5, 10, 15 o 20 anni fa. Ora ho una fisico completamente diversa e un gioco completamente diverso. Ma mantengo un livello molto alto. Nonnella lista dei convocati perché mi. È a causa di ciò che aggiungo alla rosa e di ciò che ho realizzato. Penso di meritarlo”. L’incontro col ct Andersson – “È ...

