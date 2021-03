Giornata vittime Covid, ANIEF: scuola paga alto tributo (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Un giorno impresso, in maniera indelebile, nella memoria collettiva. Si celebra oggi, 18 marzo, la Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus: tante le cerimonie e gli eventi che si susseguono, in una sorta di staffetta che attraversa l’Italia per il valore del ricordo. Questa mattina, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato a Bergamo, la città italiana più colpita dalla prima ondata del coronavirus: Paolo Fresu, il più famoso trombettista nazionale, ha accompagnato l’inaugurazione del “Bosco della memoria”. Sempre per onorare la memoria di tutte le vittime, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici. “L’iniziativa ci trova d’accordo – commenta Marcello Pacifico, Presidente nazionale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Un giorno impresso, in maniera indelebile, nella memoria collettiva. Si celebra oggi, 18 marzo, lanazionale in memoria delledel coronavirus: tante le cerimonie e gli eventi che si susseguono, in una sorta di staffetta che attraversa l’Italia per il valore del ricordo. Questa mattina, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato a Bergamo, la città italiana più colpita dalla prima ondata del coronavirus: Paolo Fresu, il più famoso trombettista nazionale, ha accompagnato l’inaugurazione del “Bosco della memoria”. Sempre per onorare la memoria di tutte le, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici. “L’iniziativa ci trova d’accordo – commenta Marcello Pacifico, Presidente nazionale ...

