Eutanasia | in Spagna è legale | approvata la legge

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’eutanasia in Spagna è legge. Il voto decisivo del Parlamento è arrivato oggi dalla Camera dei deputati e la norma entrerà in vigore entro giugno. E così la Spagna si aggiunge a quei pochissimi Paesi europei, tre soltanto Olanda, Belgio e Lussemburgo, che permettono ai malati terminali di morire per mettere fine alle proprie sofferenze.