Da aprile ci saranno importanti novità sulla pubblicità all’interno di TikTok (Di giovedì 18 marzo 2021) TikTok annuncia un importante cambiamento circa la pubblicità personalizzata che diverrà obbligatoria a partire dal 15 aprile 2021 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 18 marzo 2021)annuncia un importante cambiamento circa lapersonalizzata che diverrà obbligatoria a partire dal 152021 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - TuttoAndroid : Da aprile ci saranno importanti novità sulla pubblicità all’interno di TikTok - Federvolley : ??Sta per ripartire l’attività internazionale per le nazionali giovanili azzurre ???? Dal #31marzo al #4aprile la nazi… - Carlytty : @LaDeny_ Non sempre. Per un’offesa su Fb un cretino è stato condannato. Il fatto è successo nel 2015 un’offesa pesa… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #18marzo 1902 #EnricoCaruso inizia una sessione d'incisione discografica: a Milano, primo artista a cimentarsi nella… -