Covid, variante inglese in un gatto: primo caso in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Continua a colpire la variante inglese del Covid-19, ora segnalata anche in un gatto: si tratta del primo caso in Italia. Animali domestici a rischio Covid: da diverso tempo se ne parla, ma i casi accertati sono sempre molto rari. A fine marzo 2020, venne accertato il primo rapporto di infezione di un gatto con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Continua a colpire ladel-19, ora segnalata anche in un: si tratta delin. Animali domestici a rischio: da diverso tempo se ne parla, ma i casi accertati sono sempre molto rari. A fine marzo 2020, venne accertato ilrapporto di infezione di uncon L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile d… - LaStampa : “Covid-19, il vaccino Astrazeneca inefficace contro la variante sudafricana” - fanpage : Sono stati identificati nel Regno Unito due casi di variante filippina del Covid-19 - Walter14854505 : RT @Agenzia_Ansa: Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile della p… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile della p… -