Covid stronca un 38enne nel Napoletano: bandiere a mezz’asta (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel comune di San Giuseppe Vesuviano si sono registrate altre due vittime da Covid, una dei quali si trattava di un giovane di soli 38 anni. L’altra vittima invece di anni ne aveva 83. A dare la notizia è stato lo stesso primo cittadino del comune vesuviano che oggi ha voluto partecipare a quello che si può definire il giorno della memoria per le vittime del Covid. In occasione di tale giorno è stato chiamato in causa un minuto di silenzio e le bandiere sono state poste a mezz’asta. Queste le parole nel post di Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, sulla propria pagina facebook: “Ho avuto, purtroppo, conferma del decesso per Covid di un nostro giovane concittadino di 38 anni, ricoverato a Boscotrecase e di un concittadino di 83 anni, ricoverato a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel comune di San Giuseppe Vesuviano si sono registrate altre due vittime da, una dei quali si trattava di un giovane di soli 38 anni. L’altra vittima invece di anni ne aveva 83. A dare la notizia è stato lo stesso primo cittadino del comune vesuviano che oggi ha voluto partecipare a quello che si può definire il giorno della memoria per le vittime del. In occasione di tale giorno è stato chiamato in causa un minuto di silenzio e lesono state poste a. Queste le parole nel post di Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, sulla propria pagina facebook: “Ho avuto, purtroppo, conferma del decesso perdi un nostro giovane concittadino di 38 anni, ricoverato a Boscotrecase e di un concittadino di 83 anni, ricoverato a ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid stronca un 38enne nel Napoletano: bandiere a mezz'asta ** - molisenews24 : Il Covid stronca Domenico Di Nucci, Capracotta in lutto #molisenews24 - angelo_ra_ : Per il 71% non è sicuro né efficace'. Un sondaggio stronca #AstraZeneca #Covid_19 #vaccino - TuvoReal : RT @beatrice_tom: ASTRAZENECA CI STRONCA SUBITO. PFIZER CI DONA PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO. MODERNA E' IN FASE DI SPERIMENTAZIONE MA SIC… - thewaterflea : RT @beatrice_tom: ASTRAZENECA CI STRONCA SUBITO. PFIZER CI DONA PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO. MODERNA E' IN FASE DI SPERIMENTAZIONE MA SIC… -