Covid | ' lo Stato c' è e ci sarà' | ecco l' intervento di Draghi a Bergamo Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. () - Su tutti, tre impegni solenni: "loc'è e ci", la campagna vaccinale non rallenterà qualsiasi sia la decisione che oggi verrà assunta dall'Agenzia europea del farmaco su Astrazeneca, e, ultimo ma certo non per importanza, anziani e fragili non saranno mai più lasciati senza assistenza, senza cure. Ad assumerli il premier Mario, nel luogo del ricordo che da oggi diventa il "simbolo del dolore" dell'Italia tutta: il Bosco della Memoria di, dove oggi verranno piantati 100 alberi in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia.prende la parola per ultimo, il suonon era in scaletta ma era atteso, nell'aria. Appare commosso e inizia a braccio, prima di procedere con gli appunti, per ...