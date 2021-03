Covid: Inter – Sassuolo non si gioca, arriva la decisione ufficiale (Di giovedì 18 marzo 2021) Emergenza Covid in Serie A: Inter – Sassuolo non si gioca, arriva la decisione ufficiale, già quattro i positivi. FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione. L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Emergenzain Serie A:non sila, già quattro i positivi. FCnazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione. L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa diin programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle ...

