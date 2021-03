Covid, Gimbe: “Allarme contagi e terapie intensive, mancano il 45% dei vaccini” (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Il monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma, nella settimana 10-16 marzo, tutti i numeri in aumento: nuovi casi +8,3% (oltre 530mila gli attualmente positivi), ricoverati con sintomi +16,5% e terapie intensive +18,1%. In un mese è quasi raddoppiato il numero medio dei nuovi ingressi in terapia intensiva. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Il monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma, nella settimana 10-16 marzo, tutti i numeri in aumento: nuovi casi +8,3% (oltre 530mila gli attualmente positivi), ricoverati con sintomi +16,5% e terapie intensive +18,1%. In un mese è quasi raddoppiato il numero medio dei nuovi ingressi in terapia intensiva.

