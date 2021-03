Covid, De Luca: giornata di dolore (Di giovedì 18 marzo 2021) “È una giornata di grande dolore per tutti quanti noi, per tutti quelli che hanno seguito in questo anno le vicende del Covid. C’e’ stato quasi quotidianamente un incontro con la sofferenza, con la solitudine, con l’angoscia delle persone. Sono situazioni e immagini indimenticabili che domandano a ognuno di noi una grande consapevolezza della drammaticita’ dei problemi”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime – continua – nel cui ricordo ribadiamo l’impegno a mettere in campo tutte le misure e le iniziative necessarie per porre termine a questo calvario ed evitare altre sofferenze e altri lutti”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 marzo 2021) “È unadi grandeper tutti quanti noi, per tutti quelli che hanno seguito in questo anno le vicende del. C’e’ stato quasi quotidianamente un incontro con la sofferenza, con la solitudine, con l’angoscia delle persone. Sono situazioni e immagini indimenticabili che domandano a ognuno di noi una grande consapevolezza della drammaticita’ dei problemi”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime – continua – nel cui ricordo ribadiamo l’impegno a mettere in campo tutte le misure e le iniziative necessarie per porre termine a questo calvario ed evitare altre sofferenze e altri lutti”. Consiglia

