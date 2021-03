Coronavirus | 423 decessi in 24 ore In calo i ricoveri giornalieri in terapia intensiva | 249 ieri 324

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il bollettino del 18 marzo Iquotidiani darimangono sopra a quota 400. Sono 423 quelli segnalati in Italia nelle ultime 24 ore stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, per un totale di 103.855dall’inizio della pandemia.le vittime erano state 431. Aumentano rispetto ai nuovi positivi: sono 24.935 nelle ultime 24 ore, contro i 23.059 di. Le regioni che registrano l’aumento più grande sono la Lombardia (+5.641), l’Emilia Romagna (+2.531) e il Piemonte (+2.357). Attualmente sono 547.510 le persone positive al virus in Italia. La situazione negli ospedali italiani La strutture ospedaliere registrano unnei reparti di...

Ci sono altrimorti per COVID - 19 in 24 ore in Italia dove, nello stesso lasso di tempo, si registrano altri 24.935 nuovi positivi alSARS - CoV - 2. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'......Salute segnala 24.935 nuovi casi disu 353.737 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 7%, le vittime registrate in un giorno sonoPer la prima volta da tre settimane il numero di casi in Italia è inferiore rispetto allo stesso giorno della settimana precedente (giovedì scorso furono oltre 25.600) ...Leggero decremento delle vittime: 423 contro i 431 di ieri. I guariti sono 15.976 mentre gli attuali positivi crescono di 8.502 unità a 547.510. Per quanto riguarda i ricoveri si registra anche oggi ...