Come leggere i dati Covid: in Emilia-Romagna il più alto tasso di ricoveri in ospedale (Di giovedì 18 marzo 2021) L’incidenza dei ricoveri e delle terapie intensive questa settimana aumenta in quasi tutte le Regioni (con pochissime eccezioni). L’Emilia Romagna guida la lista delle Regioni con il maggior numero di ricoveri ogni 100mila abitanti. Il dato inizia però a scendere in Molise, Sardegna, Umbria, mentre le terapie intensive su 100mila abitanti scendono in Calabria, Liguria, Molise e Trentino alto-Adige. A registrare il record di incidenza di decessi nell’ultima settimana è il Friuli, seguito da Molise e Abruzzo. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) L’incidenza deie delle terapie intensive questa settimana aumenta in quasi tutte le Regioni (con pochissime eccezioni). L’guida la lista delle Regioni con il maggior numero diogni 100mila abitanti. Il dato inizia però a scendere in Molise, Sardegna, Umbria, mentre le terapie intensive su 100mila abitanti scendono in Calabria, Liguria, Molise e Trentino-Adige. A registrare il record di incidenza di decessi nell’ultima settimana è il Friuli, seguito da Molise e Abruzzo. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi ...

Advertising

YvanGoSlow24 : @MatttACM @macho_morandi Macho sei hai il lucchetto come faccio a leggere la risposta dio mio. Son 30 anni che stai… - lorellaxs : RT @heronchiId: questo pregiudizio sul genere fantasy non andrà mai via, questa convinzione che leggere saghe come shadowhunters & company… - RobotGufo : @DanyTechMed @emmevilla io non sto difendendo alcuno, sto solo descrivendo come vanno le cose, basta leggere un pò i vari media - ChelottiSimone : @onestidal1908 ??????????sai cos'è divertente non te che spari le cazzate ma chi ti risponde e chi si arrabbia nel legge… - simogattok : @LapoDeCarlo1 Infatti il campionato lo state vincendo per l'assenza di infortuni traumatici/muscolari. Questa la si… -

Ultime Notizie dalla rete : Come leggere Piede egizio: caratteristiche, personalità e tipo di scarpa A ogni struttura plantare è stato associato un determinato tipo di personalità così come di ... Ma prima di iniziare a leggere è bene chiedersi: quanti di noi disprezzano i propri piedi? Guarda questo ...

'Tra Paul Gascoigne e Daniela Martani c'è un flirt', il gossip dell'Isola arriva sulla stampa estera Sottolinea come il grande protagonista calcistico stia arrancando nel reality a causa della mancata ...manifesto dell'ecosessualità stilato da Elizabeth Stephens e Annie Sprinkle è possibile leggere i ...

Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Pd: Letta nomina segreteria Roma, 18 mar (Adnkronos) - Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha nominato oggi la segreteria nazionale di cui, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, darà comunicazione alla Direzione ...

Ecco la segreteria Letta Il nuovo segretario del Pd Enrico Letta ha reso nota la composizione della nuova segreteria che lo affiancherà nel suo lavoro. Ieri aveva comunicato la nomina di Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano co ...

A ogni struttura plantare è stato associato un determinato tipo di personalità cosìdi ... Ma prima di iniziare aè bene chiedersi: quanti di noi disprezzano i propri piedi? Guarda questo ...Sottolineail grande protagonista calcistico stia arrancando nel reality a causa della mancata ...manifesto dell'ecosessualità stilato da Elizabeth Stephens e Annie Sprinkle è possibilei ...Roma, 18 mar (Adnkronos) - Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha nominato oggi la segreteria nazionale di cui, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, darà comunicazione alla Direzione ...Il nuovo segretario del Pd Enrico Letta ha reso nota la composizione della nuova segreteria che lo affiancherà nel suo lavoro. Ieri aveva comunicato la nomina di Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano co ...