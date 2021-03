“Casa, pulizia e cucina”: polemiche in Lombardia per il questionario “solo per donne” (Di giovedì 18 marzo 2021) cucina, pulizie e gestione della Casa. Sono i temi delle domande ‘solo per donne’ di un questionario dalla Asst Rhodense fornito al termine di un controllo post Covid nell’ospedale di Bollate di Milano. A denunciare l’accaduto Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, che l’ha postato sulla propria pagina Facebook. Sul questionario della Asst Rhodense ci sono voci riservate “solo alle donne”: ‘preparazione del cibo’, ‘governo della Casa’ e ‘biancheria’. Numerosi i commenti indignati sotto il post pubblicato da Paladini. “Dovremmo assolutamente indagare sull’autore/ice di questo fantasmagorico questionario…” scrive Monica P. “Non è tanto la Regione Lombardia, è lo strumento – chiarisce un altro ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021), pulizie e gestione della. Sono i temi delle domande ‘per’ di undalla Asst Rhodense fornito al termine di un controllo post Covid nell’ospedale di Bollate di Milano. A denunciare l’accaduto Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, che l’ha postato sulla propria pagina Facebook. Suldella Asst Rhodense ci sono voci riservate “alle”: ‘preparazione del cibo’, ‘governo della’ e ‘biancheria’. Numerosi i commenti indignati sotto il post pubblicato da Paladini. “Dovremmo assolutamente indagare sull’autore/ice di questo fantasmagorico…” scrive Monica P. “Non è tanto la Regione, è lo strumento – chiarisce un altro ...

Advertising

BindiTony : @lasciastarevah @MariaAversano1 io e mia moglie oltre alle faccende di casa e pulizia igenica personale abbiamo anc… - Daniela192601 : RT @francycognato: AIUTATEMI Sono SCODINZOLINA,una cagnolina di 10 anni ho fatto tutti gli esami e sono ok domani farò la pulizia dei denti… - Nonnadinano : RT @francycognato: AIUTATEMI Sono SCODINZOLINA,una cagnolina di 10 anni ho fatto tutti gli esami e sono ok domani farò la pulizia dei denti… - Emilystellaemi2 : RT @francycognato: AIUTATEMI Sono SCODINZOLINA,una cagnolina di 10 anni ho fatto tutti gli esami e sono ok domani farò la pulizia dei denti… - FedeJill : @SuperSele77 Io ho sempre avuto una fiducia innata verso chi ha un rapporto sereno con i bisogni primari. Spero ch… -