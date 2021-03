Bugs Bunny Lost in Time e il gaming che non esiste più (Di giovedì 18 marzo 2021) Mettere Bugs Bunny: Lost in Time nel titolo di un articolo è un po' come fare un immenso clickbait. Anche perché sì, in questo articolo ci sarà anche Bugs Bunny: Lost in Time, ma la verità è che si tratta di un pretesto per parlare di un mercato dei videogiochi che non esiste più, di un'epoca fatta di acquisti istintivi e ingiustificati, di prodotti semplici e poco pretenziosi, di un pubblico aperto a qualsiasi esperienza. Se avete cliccato, probabilmente, è proprio perché avete più di qualche ricordo legato a Bugs Bunny: Lost in Time, titolo classe 1999 sviluppato per Sony PlayStation da Behaviour Interactive, oggi nota per Dead by Daylight, e pubblicato dall'ormai ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Mettereinnel titolo di un articolo è un po' come fare un immenso clickbait. Anche perché sì, in questo articolo ci sarà anchein, ma la verità è che si tratta di un pretesto per parlare di un mercato dei videogiochi che nonpiù, di un'epoca fatta di acquisti istintivi e ingiustificati, di prodotti semplici e poco pretenziosi, di un pubblico aperto a qualsiasi esperienza. Se avete cliccato, probabilmente, è proprio perché avete più di qualche ricordo legato ain, titolo classe 1999 sviluppato per Sony PlayStation da Behaviour Interactive, oggi nota per Dead by Daylight, e pubblicato dall'ormai ...

