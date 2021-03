Baronissi, il sindaco in aiuto ai medici di base: “Velocizzare le vaccinazioni” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA Baronissi non vale il detto “mentre il medico studia, il malato muore”. Perché, se i medici di famiglia hanno difficoltà a seguire il percorso di vaccinazione per le categorie “fragili”, il sindaco Gianfranco Valiante è disposto – come autorità sanitaria locale – a registrarli sulla piattaforma per accelerare le operazioni di vaccinazione. “Verificheremo con l’Unità di Crisi, ove persistano le difficoltà dei medici di base, di adeguare la procedura prevista dal Piano Regionale della campagna di vaccinazione per gli assistiti appartenenti alla categoria di elevata fragilità. E’ paradossale ogni ulteriore ritardo nelle registrazioni. Capisco le difficoltà legate all’organizzazione e alle numerose richieste ma in un momento come questo occorre ogni sforzo possibile per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnon vale il detto “mentre il medico studia, il malato muore”. Perché, se idi famiglia hanno difficoltà a seguire il percorso di vaccinazione per le categorie “fragili”, ilGianfranco Valiante è disposto – come autorità sanitaria locale – a registrarli sulla piattaforma per accelerare le operazioni di vaccinazione. “Verificheremo con l’Unità di Crisi, ove persistano le difficoltà deidi, di adeguare la procedura prevista dal Piano Regionale della campagna di vaccinazione per gli assistiti appartenenti alla categoria di elevata fragilità. E’ paradossale ogni ulteriore ritardo nelle registrazioni. Capisco le difficoltà legate all’organizzazione e alle numerose richieste ma in un momento come questo occorre ogni sforzo possibile per ...

