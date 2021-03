Antitrust: multa 2 mln a società gruppo Telepass su rc auto (Di giovedì 18 marzo 2021) L'Antitrust ha comminato 2 milioni di sanzione a società del gruppo Telepass per una pratica commerciale scorretta riguardante la distribuzione di polizze Rc auto. Secondo l'autorità,"non sono state ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) L'ha comminato 2 milioni di sanzione adelper una pratica commerciale scorretta riguardante la distribuzione di polizze Rc. Secondo l'rità,"non sono state ...

