Anas al sindaco Mastella: ad aprile al via la ripavimentazione della Tangenziale Ovest

Tempo di lettura: < 1 minuto

Il sindaco Clemente Mastella, a seguito di ripetute sollecitazioni, questa mattina è stato informato dai vertici regionali di Anas Spa che, a partire dal prossimo mese di aprile, inizieranno i lavori di ripavimentazione della Tangenziale Ovest di Benevento e del raccordo autostradale che collega il capoluogo sannita a Castel del Lago, oltre che i lavori per il raddoppio delle corsie della Statale 372 che collega Benevento a Caianello. E' quanto si legge da una nota stampa inviata da palazzo Mosti. Sempre in mattinata, il sindaco Mastella ha anche chiesto al prefetto Carlo Torlontano, che ha accolto la richiesta del primo cittadino, di convocare presso la Prefettura un ...

