Akash Kumar, le mille vite del modello tra i concorrenti de "L'Isola Dei Famosi" (Di giovedì 18 marzo 2021) A pochi giorni dall'inizio de "L'Isola Dei Famosi", il nome di Akash Kumar tra i concorrenti della nuova edizione del reality show continua a rimbalzare sul web e far parlare di sé. Sono tantissimi i rumours che si stanno rincorrendo ed i gossip che circolano sulla rete sul modello dagli occhi di ghiaccio. Akash Kumar nasce nel 1991 a Nuova Delhi e la prima esperienza televisiva è a Tempatation Island nel 2014. Nello reality show condotto di Canale 5 si presenta come Andrea P. In alcuni vecchi scatti social è possibile notare l'utilizzo del tag @pabloandrearomeo da parte di Andrea Damante, tra i suoi amici e con il quale ha condiviso l'esperienza televisiva. Nel 2016 partecipa a Ciao Darwin e per l'occasione diventa Pablo Andrea Romero.

