8 ore di Suzuka, rinvio a novembre (Di giovedì 18 marzo 2021) La 8 ore di Suzuka 2021 forse si farà, ma non a luglio. Con un comunicato stampa, da molti atteso, gli organizzatori del FIM EWC, il mondiale endurance motociclistico, hanno annunciato che la classica giapponese si disputerà il 7 novembre prossimo, anziché il 18 luglio come previsto inizialmente. Questa decisione ha spinto il promoter della serie, Eurosport Events, a cambiare un’altra data del calendario di quest’anno, quella della 12 ore dell’Estoril. La tappa lusitana è ora prevista per il 17 luglio, in anticipo rispetto alla data originaria del 16 ottobre. 8 ore di Suzuka, perché è rinviata a novembre? La motivazione è ancora legata alla pandemia in corso. All’inizio, sembrava fosse scontato che l’evento si svolgesse regolarmente, visti gli enormi sforzi effettuati dal paese asiatico per organizzare i giochi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) La 8 ore di2021 forse si farà, ma non a luglio. Con un comunicato stampa, da molti atteso, gli organizzatori del FIM EWC, il mondiale endurance motociclistico, hanno annunciato che la classica giapponese si disputerà il 7prossimo, anziché il 18 luglio come previsto inizialmente. Questa decisione ha spinto il promoter della serie, Eurosport Events, a cambiare un’altra data del calendario di quest’anno, quella della 12 ore dell’Estoril. La tappa lusitana è ora prevista per il 17 luglio, in anticipo rispetto alla data originaria del 16 ottobre. 8 ore di, perché è rinviata a? La motivazione è ancora legata alla pandemia in corso. All’inizio, sembrava fosse scontato che l’evento si svolgesse regolarmente, visti gli enormi sforzi effettuati dal paese asiatico per organizzare i giochi ...

Advertising

AlessioPiana130 : Situazione: 8 ore di Suzuka #Suzuka8hours #Suzuka #??????? #Suzuka8h #8orediSuzuka #??8? #?? #Moto #Motorsport… - motorionline : #IntGTC | Cancellata la 10 Ore di Suzuka, si cerca un sostituto in Medioriente ?? - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Endurance Moto, cambia il calendario: 8 Ore di Suzuka a novembre, Estoril in luglio)… - Motorsport_IT : #FIMEndurance | La #8hSuzuka è stata posticipata a novembre???? - corsedimoto : #FIMEWC La 8 ore di Suzuka 2021 posticipata al 7 novembre, la 12 ore di Estoril si correrà in data 17 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : ore Suzuka EWC: scambio di data tra Estoril e Suzuka A novembre, invece, sarà la 8 Ore di Suzuka a chiudere la stagione . La 'classica' del Sol Levante, tra gli eventi più importanti dell'anno per il pubblico giapponese e per le Case coinvolte, ha ...

IGTC - Cancellata la 10 Ore di Suzuka, si cerca un sostituto in Medio Oriente A causa delle restrizioni sui viaggi internazionali da e verso il Giappone, l' Intercontinental GT Challenge è costretto a cancellare la 10 Ore di Suzuka dal calendario 2021. Il campionato sta cercando una valida gara sostitutiva nella regione del Golfo, in Medio Oriente. Niente Suzuka: il COVID - 19 'blocca' la gara Stamane, il promoter ...

8 ore di Suzuka 2021, rimandata al 7 novembre inSella Endurance Moto, cambia il calendario: 8 Ore di Suzuka a novembre, Estoril in luglio Cambiano le date del calendario dell’Ewc: la 8 Ore di Suzuka slitta in autunno causa Covid, la 12 Ore di Estoril anticipata a luglio proprio al posto della gara giapponese. Prima tappa la 24 Ore di Le ...

IGTC | Cancellata la 10 Ore di Suzuka, si cerca un sostituto in Medio Oriente A causa delle restrizioni sui viaggi internazionali da e verso il Giappone, l’Intercontinental GT Challenge è costretto a cancellare la 10 Ore di Suzuka dal calendario 2021. Il campionato sta cercando ...

A novembre, invece, sarà la 8dia chiudere la stagione . La 'classica' del Sol Levante, tra gli eventi più importanti dell'anno per il pubblico giapponese e per le Case coinvolte, ha ...A causa delle restrizioni sui viaggi internazionali da e verso il Giappone, l' Intercontinental GT Challenge è costretto a cancellare la 10didal calendario 2021. Il campionato sta cercando una valida gara sostitutiva nella regione del Golfo, in Medio Oriente. Niente: il COVID - 19 'blocca' la gara Stamane, il promoter ...Cambiano le date del calendario dell’Ewc: la 8 Ore di Suzuka slitta in autunno causa Covid, la 12 Ore di Estoril anticipata a luglio proprio al posto della gara giapponese. Prima tappa la 24 Ore di Le ...A causa delle restrizioni sui viaggi internazionali da e verso il Giappone, l’Intercontinental GT Challenge è costretto a cancellare la 10 Ore di Suzuka dal calendario 2021. Il campionato sta cercando ...